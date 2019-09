Am Wochenende treten Frauen in Salzburg in historischer europäischer Kampfkunst gegeneinander an. Was die Faszination des Sportes ausmacht.

Das lange Schwert schwirrt durch die Luft. Susanne Popp-Kohlweiss führt es über die Schulter, schwingt nach unten, bringt die Waffe über den Kopf. Die 31-jährige Salzburgerin trainiert seit elf Jahren historische europäische Kampfkunst. Ihr Wissen will sie am Wochenende an ...