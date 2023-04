45-jährige Halleinerin am Großen Barmstein tödlich verunglückt

Der Bruder hat die Frau vermisst gemeldet und sich dann selbst auf die Suche nach ihr begeben. Die Halleinerin dürfte bereits am Sonntagabend abgestürzt sein. Die Bayerische Polizei ermittelt.

Am Großen Barmstein ist vermutlich bereits am Sonntagabend eine Frau abgestürzt. Laut Polizei war sie am späten Sonntagabend zu einer Wanderung auf den Gipfel aufgebrochen. Die Halleinerin wurde am Montag von ihrem Verwandten vermisst gemeldet. Der Bruder der 45-Jährigen begab sich laut Polizei dann selbst auf die Suche nach der 45-Jährigen. Er suchte nach einem Hinweis den Wandbereich am Großen Barmstein ab, heißt es von der Polizei Berchtesgaden.

Zeitgleich mit einem anderen Wanderer habe er am Montag dort schließlich seine Schwester gefunden. Doch für die Halleinerin kam jede Hilfe zu spät. Die Frau dürfte etwa 90 Meter tief gestürzt sein. Die Alpinbeamten und Bergführer der Bayerischen Polizei ermitteln. Es wird von einem tragischen Unfall ausgegangen.

An der Westseite des Berges verläuft die deutsch-österreichische Staatsgrenze. Da die 45-Jährige auf bayerischer Seite gefunden wurde, sind die deutschen Behörden zuständig.