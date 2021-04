45-Jährige in Salzburg nach Messerstich außer Lebensgefahr

Eine 45-jährige Frau, die am Freitagabend in Zell am See (Pinzgau) durch einen einzelnen Messerstich im Bereich des Oberkörpers schwer verletzt worden ist, befindet sich nicht mehr in Lebensgefahr. Wie der Sprecher des Salzburger Uniklinikums am Sonntag zur APA sagte, sei die Frau zwar noch auf der Intensivstation, ihr Zustand gilt mittlerweile aber als stabil. Noch keine neuen Ermittlungserkenntnisse gibt es zum Ablauf der Tat.

SN/APA/dpa/Patrick Seeger Die Spurensicherung in der Wohnung wurde bereits abgeschlossen