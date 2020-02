47-jährige Landwirtin stürzte in Eben durch ein offenes Futterloch

Beim Sturz zog sich die Frau Verletzungen an der Hüfte und am Kopf zu. Sie wurde vom Roten Kreuz in das Krankenhaus nach Schwarzach gefahren.

Eine 47-jährige Einheimische stürzte am Dienstagabend in einem landwirtschaftlichen Anwesen in Eben rund 2,5 Meter in ein geöffnetes Futterloch. Die Frau hatte dort gemeinsam mit ihrem Mann gearbeitet. Beim Sturz zog sich die 47-Jährige Verletzungen unbestimmten Grades an der Hüfte sowie am Kopf zu. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde die Verletzte vom Roten Kreuz in das Krankenhaus nach Schwarzach gefahren.

Quelle: SN