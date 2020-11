48-jähriger Salzburger starb am Coronavirus

Das Land meldete am Donnerstag acht weitere Coronatote. Mehr als die Hälfte aller Verstorbenen lebte in einem Seniorenheim.

92 Menschen sind seit Beginn der Coronapandemie in Salzburg in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. 47 dieser Menschen - also etwas mehr als die Hälfte - lebte davor in einem Seniorenwohnheim. Insgesamt sind seit dem Frühjahr 410 Bewohner von Seniorenwohnheimen positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Auch wenn ältere Menschen ein besonders großes Risiko auf einen schweren Verlauf haben, gibt es auch Ausnahmen. Bei einem der am Donnerstag gemeldeten Todesfälle handelt es sich um einen 48-jährigen Mann. Laut dem Landesmedizinstab hatte er keine nennenswerten Vorerkrankungen. Er war zuvor im Krankenhaus Schwarzach und wurde dann ins Uniklinikum überstellt, wo er an eine Herz-Lungen-Maschine angeschlossen werden musste. Er unterlag schließlich im Kampf gegen die Krankheit.

495 neue Infektionen am Donnerstag gemeldet

Keine Entspannung gibt es vorerst was die Neuinfektionen betrifft: Am Donnerstag wurden 495 weitere Personen gemeldet, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Die Zahl der aktiven Infektionen sank allerdings leicht auf 6408. Am Donnerstag waren 220 Personen wegen einer Covid-Erkrankung im Spital, 24 davon auf der Intensivstation.

Quelle: SN