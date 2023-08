49-Jährige starb nach erfolglosen Wiederbelebungsversuchen auf der Reiter Alpe in Bayern

Für die Tschechin kam am Samstag jede Hilfe zu spät. Die Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos.

Bereits am Samstag (19. August) war gegen 12.45 Uhr vom Hochplateau der Reiter Alpe ein Notruf eingegangen, als drei Wanderinnen aus München in der Saugasse (Jettenberger Forst) rund zehn Gehminuten nordöstlich der Neuen Traunsteiner Hütte eine 49-jährige Tschechin gefunden hatten, die nach dem Aufstieg über den Wachterlsteig plötzlich leblos zusammengebrochen war und bereits von ihrem Mann wiederbelebt wurde. Die drei Frauen forderten bei der Leitstelle Traunstein Bergwacht und Hubschrauber an und führten die Wiederbelebungsversuche fort.

Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos

Die Besatzung des Traunsteiner Rettungshubschraubers "Christoph 14" setzte ihren Notarzt am Einsatzort ab und flog dann zwei Bergretter vom Landeplatz der Wehrtechnischen Dienststelle Oberjettenberg in die Saugasse, die gemeinsam mit dem Arzt weiter versuchten, die Frau ins Leben zurückzuholen, nach rund 20 Minuten aber erfolglos aufgeben mussten. Der Heli flog den betroffenen Mann und die Ersthelferinnen nach Oberjettenberg, wo der Kriseninterventionsdienst (KID) der Bergwacht sich weiter um sie kümmerte. Die Besatzung des Polizeihubschraubers "Edelweiß 3" flog die Verstorbene dann mit Hilfe eines Polizeibergführers und der Bergretter ins Tal. Sieben Bergretter aus Bad Reichenhall und Anger und drei Krisenberater waren bis 17.30 Uhr im Einsatz.