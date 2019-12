49-jähriger Deutscher nach Haftbefehlen in Salzburg festgenommen

Der Mann war in seiner Heimat unter anderem wegen Betrugs und schwerer Körperverletzung gesucht.

Fahndern des Landeskriminalamts Salzburg gelang es am Freitagvormittag, einen 49-jährigen Deutschen in der Stadt Salzburg auszuforschen und festzunehmen, der mit zwei Europäischen Haftbefehlen gesucht wurde. Die Haftbefehle waren von deutschen Justizbehörden wegen schwerer Körperverletzung, Freiheitsentzugs, Betrugs sowie einer offenen zirka zweijährigen Haftstrafe erlassen worden. Der Mann wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Salzburg eingeliefert.

Quelle: SN