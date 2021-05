49-Jähriger soll für Bande 427.000 Euro "Betrugsgeld" gewaschen haben: Prozess in Salzburg

Ein 49-Jähriger Grieche stand am Donnerstag wegen des Vorwurfs der Geldwäscherei in Höhe von 427.000 Euro in Salzburg vor Gericht. Er soll Gelder, die Mittäter durch Kreditkartenbetrügereien einheimsten, auf seine Geschäftskonten transferiert und nach Spanien überwiesen haben, um die Herkunft des Geldes zu verschleiern. Der Mann zeigte sich geständig. Er sah sich aber nicht als Mitglied einer kriminellen Vereinigung, wie ihm die Staatsanwaltschaft anlastete.

SN/apa Symbolbild.