50.000 Euro weg - Flachgauer wurde Opfer professioneller Online-Anlagebetrüger

51-Jähriger war auf eine perfekt gestaltete, betrügerische Handelsplattform gelockt worden.

Ein 51-jähriger Flachgauer wurde laut Polizeiaussendung vom Donnerstag bereits im März Opfer professionell agierender Cyberkrimineller. Der Mann hatte sich im Internet über lukrative Investitionsmöglichkeiten informiert. Über eine Werbeeinschaltung wurde er auf eine betrügerische Online-Handelsplattform gelockt, die für Investments in Finanzprodukte hohe Renditen suggerierte. Nachdem er sich auf der Plattform registriert hatte, meldete sich ein Unbekannter und gab sich als deutscher Trading-Spezialist aus. Der 51-Jährige - wegen der professionellen Gestaltung der Plattform von einem realen, in Wahrheit aber nur vorgetäuschten Handel überzeugt - investierte laut Polizei insgesamt rund 50.000 Euro. Zwischenzeitlich war ihm sogar sein erster Einsatz (ein vierstelliger Betrag) samt einem Gewinn ausbezahlt worden, worauf er deutlich mehr investierte. Auf seinem Account wurde letztlich ein - vorgeblich - hoher Gewinn ausgewiesen, allein: Zur zugesagten Auszahlung kam es nicht.

Die Polizei rät eindringlich, sich Trading-Plattformen genau anzusehen: man solle sich vergewissern, ob für die jeweilige Plattform eine Konzession der Finanzmarktaufsicht (FMA) besteht, ob ein Impressum angegeben oder ein Verantwortlicher telefonisch erreichbar ist. Zudem soll man im Internet recherchieren, ob es (bereits) Warnungen oder Beschwerden zu potenziell "interessanten" Plattformen oder Gesellschaften gibt - z.B. über Watchlist Internet oder Suchmaschinen-Ergebnisseiten.

Hinweise und Infos gibt es dazu unter www.fma.gv.at.

Generell gilt laut Polizei: Werden schnelles Geld und hohe Gewinnchancen versprochen, stecke sehr wahrscheinlich ein Betrug dahinter.

Apropos Online-Anlagebetrug: Am 31. Mai steht am Landesgericht Salzburg ein 33-jähriger Kosovare vor einem Schöffensenat (Vorsitz: Richterin Martina Pfarrkirchner). Der in U-Haft sitzende Angeklagte soll als Mitglied eines europäischen Täternetzwerks allein in Österreich 39 Anleger um insgesamt 1,24 Mill. Euro geschädigt haben.