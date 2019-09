Der Bürgermeister von Hintersee, Paul Weißenbacher, hat Verständnis dafür, dass Wirt Albert Ebner einer Flachgauerin - sehr zu deren Ärger - 50 Cent Wechselgebühr verrechnet hat. Die Frau hatte in Ebners Wohlfühlhotel einen Fünf-Euro-Schein in Münzen wechseln lassen, um am ...