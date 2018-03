50-Jähriger in Salzburg bei Raubversuch verletzt

Bei einem Raubversuch ist Sonntagfrüh ein 50-Jähriger in Salzburg verletzt worden. Zwei noch Unbekannte griffen ihm in die Hosentasche, um an seine Geldbörse zu kommen. Es kam zu einer Rangelei, wobei ihm mit einem spitzen Gegenstand Wunden am Oberbauch zugefügt wurden. Das Duo flüchtete ohne Beute. Der Salzburger begab sich selber ins Spital, wo er stationär aufgenommen wurde.

Der 50-Jährige beschrieb laut Presseaussendung der Polizei die Unbekannten als etwa 20 bis 25 Jahre alte einheimische Männer, die von sportlich-schlanker Statur waren und ein gepflegtes Äußeres hatten. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte das Duo vorerst entkommen.

(APA)