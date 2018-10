50 Jahre 1968: "Hasen" aus Paris, Verhaftungen und 5-Uhr-Tee im Café Maier

Ausflüge mit Luxusautos, lange Tanz- und Feierabende im Café Maier und im Café Meran und mehr: Gastronom Hermann Döllerer erinnert sich gern und lebhaft an seine Zeit in den 1960er-Jahren.

"Martha, wo sind die Fotos von mir mit den Hasen von damals?", ruft Hermann Döllerer seiner Frau zu und fährt schmunzelnd fort: "Ich glaube, die hat sie alle schon vernichtet, dabei behauptete sie, sie hätte alle Bilder in Alben eingeklebt."

Der heutige Patron der Familie Döllerer war 1968 als 18-Jähriger gerade dabei, die Hotelfachschule in Bad Reichenhall abzuschließen. Seine um zehn Jahre ältere Schwester war damals Hoteldirektorin in Paris - eine willkommene Gelegenheit für Döllerer. "Ich war sehr oft in Paris. Da haben dann bereits schon meine ,Hasen' am Flughafen auf mich gewartet - alle zehn Jahre älter als ich. Das waren Zeiten. Da haben wir Sachen gemacht, über die man eigentlich nicht spricht."

"Schon mit 15 mischte ich mich unter das Publikum"

Aber um Spaß zu haben, musste man nicht eigens nach Paris fliegen, das ging auch in Golling und Bad Reichenhall, vor allem in den 1960er-Jahren. "In Golling war das Café Maier der Hotspot schlechthin. Da traf man sich zum Fünf-Uhr-Tee. Es wurde getanzt und gefeiert. Der Karli Reyer hat dort unter anderem mit seiner Band aufgespielt. Bereits im Alter von 15 Jahren mischte ich mich unter das Publikum. Mein Vater durfte das natürlich nicht wissen", erzählt er mit einem schelmischen Lächeln. "Berühmt und berüchtigt war damals auch das Café Meran in Bad Reichenhall. Da ging die Post ab. Als wir eines Tages auf dem Heimweg durch den Reichenhaller Park waren, wurden wir sogar von der Polizei verhaftet. Aber nicht nur deshalb, weil wir zu laut waren." Nachfragen der TN, was denn wirklich der Verhaftungsgrund gewesen sei, beantwortet Döllerer nur mit einem Schmunzeln.

"Ui, das waren Zeiten"

Auch die Hotelfachschule in Reichenhall hat bleibende Erinnerungen bei ihm hinterlassen: "Ui, das waren Zeiten. Da die Schule um die 40.000 Schilling pro Jahr kostete, traf man dort nur auf wohlhabende Schüler und so kam es, dass wir einmal mit einem Maserati Cabrio durch Reichenhall flitzten, zu schnell und zu laut. Da hat uns gleich die Polizei gestoppt und abgeführt."

"Mein Vater schlug die Hände überm kopf zusammen"

Bei allem Spaß strebte er aber auch beruflich nach Neuem. So fing er damit an, die Öffnungszeiten des damaligen Wirtshauses und Hotels "Goldener Stern" auf einen Ganzjahresbetrieb auszudehnen (erst in den 90er-Jahren änderte die Familie den Namen des Hotels in "Döllerer"; Anm.). Außerdem begann er bereits damals, das heutige Weinhandelshaus aufzubauen. "Mein Vater schlug die Hände überm Kopf zusammen, als ich ihm meine Pläne kundtat. Das Hotel war ja nur von Ostern bis September geöffnet. Aber ich wollte den Betrieb nur unter meinen Bedingungen fortführen, und so war es am Ende auch", erklärt Döllerer. Um Gäste für den Ganzjahresbetrieb anzulocken, bot er bereits damals Freizeitaktivitäten in Golling an - von Rodeln, Eisstockschießen über Wander-, Langlauf- und Radtouren bis zu Skat- und Musikabenden. Zudem tourte er selbst als singender Wirt mit einem eigens komponierten Lied durch die Lande. "Ich habe das Gefühl, dass ich damals zehn Jahre lang nur in der Lederhose herumlief."