50 Jahre 1968: "Ohne Koteletten waren die Burschen todunglücklich"

Josef Bachauer war 70 Jahre lang als Friseur in Hallein tätig und erlebte als solcher auch die modischen Umbrüche der 1960er- und 1970er-Jahre wortwörtlich hautnah mit.

Für seinen Schmäh war Friseur Josef Bachauer immer bekannt, und der rennt auch noch mit mittlerweile 90 Jahren: "Dauerwellen haben wir damals viele gemacht, auch bei Burschen. Da drüben sitzt auch einer, der hatte schöne lange Haare damals, gell, Kurti? Heut' bist nimmer so schön", ruft er beim TN-Gespräch lachend einem ergrauten Herrn am Nachbartisch zu, der zurückschmunzelt.

Bachauer ist eine Institution in Hallein und darüber hinaus: Von 1957 bis 2012 betrieb er seinen Friseurladen am Oberen Markt, davor war er als unselbstständiger Friseur tätig. Am 31. August 2012 ging er als wahrscheinlich dienstältester Friseur des Landes in Pension: "Jeder wollte der Letzte sein, 14 Kunden hatten wir an dem Tag, ich bin fast nicht zum Jausnen kommen." Genau 70 Jahre war er da im Dienst gewesen, "keinen Tag arbeitslos und nur fünf Tage im Krankenstand", wie er gern betont. Die Pension trat er gemeinsam mit seiner damals 60-jährigen Tochter Christa an, die ebenfalls ihr ganzes Berufsleben bei ihm im Laden verbracht hat. Der Laden selbst war bis zuletzt fast eine Institution: Ein Großteil der Einrichtung überdauerte ebenso wie Bachauer die Jahrzehnte, von der Trockenhaube aus den 1950ern bis zum 120 Jahre alten Rasiermesser.

Elvis- und Heintje-Haarschnitte waren gefragt

Auch an die modisch turbulente Zeit der 1960er- und 1970er-Jahre kann er sich noch lebhaft erinnern: "Die jungen Männer waren fesch beinand', hatten eine fesche Frisur. Beatles-Haarschnitte wollten sie eigentlich weniger, wenn dann eher so wie der Elvis Presley oder auch wie der junge, fesche Bursch, der so schön gesungen hat, wie hieß der noch? (überlegt) ... Heintje, genau. So einen Haarschnitt wollten sie." Später mussten es lange Haare und Koteletten sein: "Wenn einer keine Koteletten hatte, war er todunglücklich."

Haarpflege für Männer, das gab es vorher gar nicht

Überhaupt sei es erst in den 60ern und 70ern in Mode gekommen, dass Männer nicht nur einfach zum Haareschneiden zum Friseur gingen, sondern sich wirklich frisieren ließen: "Als ich das Geschäft 1958 übernahm, war es ein reiner Herrenfriseur, da konnte man gar nicht Kopf waschen, es gab keinen Abfluss oder Kanal, das musste ich erst einbauen lassen. Das hat es erst in den 60er-, 70er-Jahren gegeben, dass sich Männer auch den Kopf waschen, föhnen und frisieren lassen. Die wollten nicht nur die Haare wachsen lassen, das sollte auch gepflegt sein."

"So schiach wie jetzt waren s' noch nie"

Bei den Damen wiederum (und später auch bei manchen Herren) war Dauerwelle angesagt: "Das war damals das Hauptgeschäft, von den 50ern bis in die 70er. Wenn eine keine Dauerwelle hatte, war sie nicht aktuell." Mit der damaligen Haarmode konnte er sich noch anfreunden, mit der heutigen dagegen überhaupt nicht: "So schiach wie jetzt waren s' nie, da hätten s' uns eingesperrt, wenn wir so Haare geschnitten hätten, verheerend."

Der Bürgermeister kam täglich zum Rasieren

Drastisch geändert hat sich auch die Bartmode: Gehört heute ein gepflegter Vollbart zur Hipster-Grundausstattung, war früher glatt rasieren angesagt oder maximal Schnurrbart stutzen: "Das war früher ganz normal, ich hatte, sieben, acht Stammkunden, die zwei Mal die Woche zum Rasieren kamen. Der Döttei (Johannes Döttl, Halleiner Bürgermeister von 1951 bis 1958) kam sogar täglich, jeden Morgen um acht war der bei mir. Der hatte seinen eigenen Pinsel, Seife und Rasierwasser im Geschäft, das haben wir nur für ihn verwendet, weil sein Rasierwasser hat damals 17 Schilling gekostet. Das hatte in Hallein keiner, das war viel zu teuer. Pitralon hat nur 1,20 Schilling gekostet."