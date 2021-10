50 Jahre SC Reyer - ein Tennengauer Kultverein sagt zum Jubiläum Adieu

Ausgerechnet zur 50-Jahr-Feier wird Schluss sein: Karl Reyer, der Präsident des SC Reyer, wird das Ende dieses Sportclubs bekannt geben. Es bleiben aber viele sportliche Erinnerungen.

Am Anfang stand die Idee, einfach unter Gleichgesinnten Sport zu treiben. Jeden Mittwoch wurde im Gymnasium in Hallein gekickt und Ausdauer trainiert - im Juni 1971 war es dann den Tennengauern zu wenig: Sie gründeten den Sportclub Reyer, der fortan für Bewegung - im wahrsten Sinn des Wortes - in der Region sorgen sollte. Mit Fußballspielen, Leichtathletik-Wettkämpfen, Skirennen - später kamen Duelle gegen viele Prominenten-Teams dazu. Freundschaften entstanden. Gaudi und Schlagzeilen waren dem SC Reyer gewiss.

Diesen Samstag ...