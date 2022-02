50 Millionen Euro für Bauvorhaben in der Stadt Salzburg

Heuer setzt die Stadt mehr als 50 Bauprojekte um. Einer der Schwerpunkte liegt auf der Begrünung.

"Zukunftsherausforderung Nummer eins ist der Klimaschutz", weiß Baustadträtin Martina Berthold. Deshalb wird in Salzburg bei laufenden und anstehenden Bauprojekten auf mehr Grün in Straßen und auf Dächern gesetzt. Das soll vor allem den Straßenraum im Sommer abkühlen - denn Flächen, die von Bäumen beschattet werden, sind im Durchschnitt bis zu elf Grad kühler. "Deshalb werden in der Rupertgasse, der Bräuhausstraße und der Breitenfelderstraße neue Bäume gepflanzt", freut sich Berthold. Dach- und Fassadenbegrünungen von Gebäuden dienen ebenfalls der Abkühlung, schützen Tierarten ...