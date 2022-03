Salzburger Schulklassen warten auf Finanzspritze des Bundes

Die Schulen können sich beim Bund 500 Euro pro Klasse für mehrtägige Aktivitäten abholen. Der Fonds ist in Vorbereitung.

In den vergangenen zwei Jahren der Pandemie sind in den Salzburger Schulen aufgrund der Coronamaßnahmen so gut wie alle mehrtägigen Ausflüge ins Wasser gefallen. Umso größer ist in den vierten Klassen der privaten katholischen Mittelschule Goldenstein in Elsbethen die Vorfreude auf die bevorstehende Wien-Woche. Am Montag werden 93 Schülerinnen und Schüler aus vier Klassen die Reise in die Bundeshauptstadt antreten.

"Wir mussten die Wien-Woche im vergangenen Jahr zwei Mal absagen, ein Mal im Juni und dann im Oktober", ...