Etliche Erdrutsche sind in den Gebirgsgauen abgegangen, wo man bisher von keiner Gefahr ausgegangen war. Die Raumplanung stellt das vor neue Herausforderungen.

Tausende einzelne Hangrutsche sind in den vergangenen Tagen im Pinzgau, Pongau und Lungau abgegangen. Erst in der Nacht auf Sonntag setzte sich in Ramingstein wieder eine kleine Mure in Bewegung. Im Gasteiner Tal dürfen die Bewohner von fünf Gebäuden nicht ...