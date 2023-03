500.000 Kinderpornos verschafft: Salzburger nun in Haft, Problem bei Zustellung des Prozessaktes

Weil er sich über Jahre, von 2017 bis Jänner 2022, die unfassbare Menge von 500.000 Missbrauchsdarstellungen von Kindern aus dem Internet verschafft und abgespeichert hatte, war ein 59-jähriger Mann am 3. Februar am Landesgericht Salzburg verurteilt worden.

Der 59-Jährige hatte zwar nur neun Monate bedingte Haft erhalten; weil aber laut einem Gutachten die Wahrscheinlichkeit hoch sei, dass er in Freiheit erneut ähnliche Taten begehen werde, ordnete die zuständige Richterin auch seine Unterbringung in einer Anstalt für zurechnungsfähige, aber höhergradig geistig abnorme Rechtsbrecher an. Eine psychotherapeutische Behandlung in einer geschlossenen Anstalt sei unausweichlich, so die Richterin. Der Mann hatte gezielt unter Pseudonymen wie "diskreter Pädo" nach kinderpornografischem Material gesucht.

Gegen das Urteil hatten dann sowohl der ...