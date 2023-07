5020-Festival gestartet: Bauausschuss fühlte der Veranstaltung auf den Zahn

Das Festival war wieder Thema in der Stadtpolitik. Der Veranstalter antwortete mit vollständigem Sicherheitskonzept.

Vergangenen Freitag und Samstag fanden die ersten Events des diesjährigen 5020-Festivals statt. Genau diese zwei Veranstaltungen sorgten im Bauausschuss kürzlich für Kontroversen. "In der Sitzung sollten die beiden Genehmigungen für den Schlossinnenhof geklärt werden. Für die notwendige Entscheidung waren alle Unterlagen vorhanden. Die ÖVP hat nach zusätzlichen Sicherheitskonzepten verlangt. Das ist zwar legitim, hat aber nichts mit dem Bauausschuss zu tun", kritisiert Gemeinderat Vincent Pultar (SPÖ). In dem harschen Vorgehen gegen die Veranstaltung dieses Jahr wittert Pultar Absichten, Unsicherheit zu verbreiten. Denn beide Events seien nach Vorschrift verlaufen, so der Klubvorsitzende.

"Ich weiß nicht, wieso das verlangt wurde"

5020-Veranstalter Markus Rauchmann erzählt von einem reibungslosen Opening: "Das Schloss Mirabell war sehr gut besucht. Beamte waren vor Ort. Es gab keine Polizeieinsätze, keine Raufereien, keine Verletzungen", so der Veranstalter. Dem Bauausschuss habe er sein Sicherheitskonzept und seine Versicherungspolizze vorlegen müssen. "Ich weiß nicht, wieso das verlangt wurde. Mit mir spricht man ja nicht. Wir haben alle angeforderten Unterlagen abgeschickt und es hat alles gepasst", erklärt Rauchmann, der sich noch nicht sicher ist, ob es ein 5020-Festival im nächsten Jahr geben wird.

Bauausschuss: Auflagen wurden eingehalten

Franz Wolf (ÖVP), Gemeinderat und Vorsitzender des Bauausschusses, lässt die Stadt Nachrichten kurz vor Redaktionsschluss wissen, dass die Auflagen im Schloss Mirabell eingehalten wurden. Dass man im Bauausschuss nach den zusätzlichen Unterlagen verlangt hat, sei nicht regelwidrig, sagt er: "Wenn wir etwas zur Verfügung stellen, ist es uns wichtig, dass Sicherheitsvorschriften eingehalten werden." Inhaltlich hätten alle Unterlagen gepasst. Auch bei einem Kanalbau beispielsweise seien Fragen zu stellen, die per se über den Bau hinausgehen. "Bei jedem Amtsbericht haben Gemeinderäte im Bauausschuss die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Das war auch in diesem Fall so", argumentiert Wolf.