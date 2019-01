51 Ballone schwebten über Filzmoos

Ballonwoche wird immer beliebter - im Jänner herrschen ideale Bedingungen

Über mittlerweile 51 Teilnehmer freuten sich die Veranstalter der 10. Hanneshof-Ballonwoche in Filzmoos, die am Sonntag zu Ende ging. Sie ist eines der größten Treffen im deutschsprachigen Raum. Neben der Freude an der glasklaren Aussicht standen Punktlande- und Präzisionsbewerbe im Mittelpunkt, beim Weitfahren kam ein Team bis ins Waldviertel. Im vergangenen Jahr hatte ein Ballon sogar die Alpen überquert und war in Venedig gelandet. Filzmoos vermarktet sich seit schon 40 Jahren als Ballon-Gemeinde und füllt damit im Jänner viele Gästebetten. Bilder: SN/ Bilder: SN/ Bilder: SN/chris hofer





Quelle: SN