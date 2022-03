52-Jährige fuhr schwer alkoholisiert zur Polizei in Bischofshofen

Der Alkovortest ergab einen Wert von mehr als 2 Promille. Der angebliche Parkschaden war keiner. Die Polizei nahm der Frau den Führerschein ab.

Eine 52-jährige Kärntnerin erstattete am Montag kurz vor 14 Uhr Selbstanzeige bei der Polizei in Bischofshofen. Sie gab an, einen Parkschaden verursacht zu haben und selber zur Polizei gefahren zu sein. Ein Alkovortest ergab einen Wert von mehr als 2 Promille. Einen Alkotest verweigerte die Frau. Bei einem Gespräch gab sie schließlich an, dass gar kein Parkschaden passiert sei. Sie habe am Vorabend ihr Auto in Bischofshofen stehen lassen und sei mit dem Zug nach Villach gefahren. Am Montag sei sie mit dem Zug nach Bischofshofen gefahren, um ihr Auto zu holen. Im Zug habe sie eine Flasche Wein getrunken. Weil sie nicht mehr weitergewusst habe, wie sie nun mit dem Auto nach Villach kommen solle, sei sie zur Polizei gefahren. Ihr wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.