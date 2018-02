52-Jährige nach Skiunfall in Saalbach-Hinterglemm gestorben

Eine Frau aus Oberösterreich ist am Freitag bei einem Skiunfall im Skigebiet Saalbach-Hinterglemm verletzt worden und noch am selben Tag im Krankenhaus gestorben.

Wie die Polizei am späten Samstagabend mitteilte, kollidierte die 52-Jährige mit einem 19-jährigen niederländischen Snowboarder. Beide stürzten, die Skifahrerin blieb verletzt liegen.

Die Frau wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Zell am See geflogen, wo sie ihren Verletzungen erlag. Die Todesursache ist noch nicht restlos geklärt. Der Niederländer blieb unverletzt.

(APA)