52-jähriger Mann in Salzburg-Schallmoos erschlagen: Bisher noch kein Tatverdächtiger

Die Mutter und die Lebensgefährtin des Getöteten werden von Opferanwalt Stefan Rieder vertreten.

Knapp eine Woche nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes (52) in seiner Wohnung im Salzburger Stadtteil Schallmoos gibt es laut Polizei noch keinen Tatverdächtigen. Die Ermittlungen liefen nach wie vor auf Hochtouren, so eine Polizeisprecherin am Montag.

Wie berichtet, war der 52-Jährige am vergangenen Mittwoch kurz nach 18 Uhr in seiner Wohnung in einem Wohnblock in der Gabelsbergerstraße tot entdeckt worden. Laut Obduktionsergebnis wurde er mit einem noch unbekannten Gegenstand erschlagen. Die Mutter und die Lebensgefährtin des Mannes werden von Opferanwalt Stefan Rieder juristisch vertreten bzw. betreut.