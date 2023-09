52-jähriger Pkw-Lenker starb bei Unfall mit einem Lkw in St. Veit

Der Pkw war auf der B311 frontal mit einem entgegen kommenden Lkw kollidiert. Für den Lenker des Pkw kam jede Hilfe zu spät. Er starb noch an der Unfallstelle.

Auf der Pinzgauer Straße (B 311) in St. Veit kam es am Donnerstag zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Gegen 14 Uhr stießen ein Pkw und ein Lkw im Gegenverkehr frontal zusammen. Der Pkw-Lenker (52) war in Richtung Zell am See unterwegs, der Lkw-Fahrer (19) in Richtung Salzburg. Für den Lenker des Pkw - einen Iraker, der im Lungau wohnt - kam jede Hilfe zu spät: Er starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Betonmischers erlitt leichte Verletzungen. Zur Klärung der Unfallursache wurde der Sachverständige Gerhard Kronreif beigezogen. Die beiden Fahrzeuge wurden zur Untersuchung beschlagnahmt.