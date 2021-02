52 Strafverfahren nach Corona-Kontrollen im Pinzgau und Pongau eingeleitet

Seit Donnerstag wurden im Pinzgau und Pongau die Einhaltung der Covid-Maßnahmen schwerpunktartig kontrolliert. Das Ergebnis: Bei insgesamt 248 Überprüfungen wurden 52 Anzeigen ausgesprochen, der Großteil davon aufgrund des Beherbergungsverbots.

Die Bezirkshauptmannschaften im Pinzgau und Pongau haben am Wochenende mit der Polizei in den Bezirken die Einhaltung der Covid-Maßnahmen kontrolliert. Im Fokus stand die Überprüfung von Zweitwohnsitzen und des Beherbergungsverbots - sowohl in Apartments als auch in den wenigen geöffneten Hotels.

"Die mediale Berichterstattung und die Bewusstseinsbildung innerhalb der Bevölkerung haben offenbar Wirkung gezeigt", sind sich der Pinzgauer Bezirkshauptmann Bernhard Gratz und sein Pongauer Kollege Harald Wimmer einig. "Manche Menschen zeigten sich erfinderisch und wichen teilweise auf entlegene Hütten aus, aber dank unserer Mitarbeiter und der Polizei konnten wir zahlreiche Fälle aufdecken und zur Anzeige bringen."





Hotels, Gastro und Skigebiete kooperativ

Neben den Zweitwohnsitzen galt der Fokus der Überprüfungen auch der Gastronomie und den Hotels. In beiden Bereichen wurden Verstöße gegen die aktuelle Verordnung beobachtet. "Wir dürfen besonders in diesem Zusammenhang nochmals an das Durchhaltevermögen aller Betroffenen appellieren. Wenn wir uns strikt an die Maßnahmen halten, können wir der Pandemie wirkungsvoll entgegentreten", so die beiden Bezirkshauptleute. Auch in den Skigebieten wurden die Abstände und das Tragen der FFP2-Masken kontrolliert, ebenso wie ausgestellte Quarantänebescheide.





109 Überprüfungen im Pongau, 139 im Pinzgau

Im Pongau fanden zwischen Donnerstag und Sonntag 109 Überprüfungen statt, die zu insgesamt 38 Anzeigen führten, 25 davon im Gasteinertal. Zehn kontrollierte Absonderungen von positiv getesteten Personen sowie Kontaktpersonen der Kategorie 1 hatten keine Strafen zur Folge. Im Pinzgau rückten die Behörden gestern und heute aus und brachten bei 139 Überprüfungen 14 Strafanzeigen auf den Weg.

