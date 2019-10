53-jähriger Motorradfahrer starb bei Kollision in Golling

Ein Japaner war am Freitag beim Abfahren von der Tauernautobahn auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort prallte der Pkw gegen das entgegenkommende Motorrad, das vom 53-jährigen Gollinger gelenkt wurde. Für den Motorradfahrer kam jede Hilfe zu spät.

Am Freitag gegen 11.30 Uhr fuhr ein 43-jähriger Japaner mit einem Pkw von der Tauernautobahn (A10) in Richtung Golling ab. Beim Autobahnzubringer - mit Gegenverkehr - dürfte der 43-Jährige auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Es kam zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden 53-jährigen Motorradfahrer. Der 53-jährige Gollinger erlag seinen schweren Verletzungen. Der Tod wurde vom Notarzt noch an der Unfallstelle festgestellt.

Der Japaner und zwei Mitfahrer erlitten Verletzungen

Der 43-Jährige sowie dessen Mitfahrer - eine 49-jährige Japanerin und ein 55-jähriger Japaner - erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Der 43-Jährige und der 55-Jährige wurden von der Rettung in das Unfallkrankenhaus Salzburg gefahren. Die 49-Jährige wurde vom Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen. Ein Alkotest beim 43-Jährigen verlief negativ. Von der Staatsanwaltschaft Salzburg wurde die Obduktion der Leiche verfügt. Ein Sachverständiger wurde beigezogen.

Quelle: SN