55-jähriger Salzburger stirbt am Hohen Göll

Am Hohen Göll ist ein 55-jähriger Bergsteiger aus Salzburg am Sonntag aufgrund eines akuten medizinischen Notfalls ums Leben gekommen.

Am Sonntagmorgen starb in der Schusterroute an der Nordwestseite des Hohen Gölls ein akut erkrankter 55-jähriger Bergsteiger aus dem Salzburger Land. Laut dem bayrischen Roten Kreuz brach er wegen eines akuten internistischen Notfalls plötzlich zusammen. Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsversuche durch Ersthelfer und Bergretter verstarb der Mann.

Als kurz nach 8 Uhr in der Früh der Notruf einging, versuchte zunächst die Besatzung des Salzburger Notarzthubschraubers "Christophorus 6" die Einsatzstelle direkt anzufliegen. Dies war wegen des dichten Nebels aber nicht möglich, weshalb die Bergretter und der Arzt daher zügig zu Fuß aufstiegen. Die fortgesetzten Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos.