55-Jähriger stürzt in Muhr rund zehn Meter

Ein 55-jähriger Wiener stürzte rund zehn Meter talwärts. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.

Der 55-jährige Wiener war nach Angaben der Landespolizeidirektion Salzburg am Vortag mit dem Fahrrad zur Rotgüldenseehütte gefahren, wo er übernachtete. Am nächsten Morgen habe er seinen Weg in Richtung Silbereck gestartet und sei dabei im Bereich "Ochsenkarl"auf feuchtem Untergrund ausgerutscht, woraufhin er rund zehn Meter talwärts stürzte. Der Mann erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Der Wiener konnte eine Bekannte noch telefonisch verständigen, bevor er seinen Lageort übermitteln habe können, sei die Verbindung allerdings abgebrochen. Eine Suchaktion am Katschberg wurde gestartet. Kurz nach 9 Uhr meldete eine Wanderin unabhängig von der Suche einen verletzten Mann. Da es sich dabei um den 55-Jährigen handelte, konnte die Suchaktion abgebrochen werden. Der Verletzte wurde vom Rettungshubschrauber Martin 1 ins Schwarzenberg Klinikum gebracht. Im Einsatz waren auch zwei Alpinisten der Alpinpolizei Tamsweg.