56,2 Prozent für Van der Bellen im Pongau

Bei der Bundespräsidentenwahl am 9. Oktober schaffte der Amtsinhaber im Großteil der Pongauer Gemeinden die absolute Mehrheit. Lediglich in Werfenweng und Hüttschlag blieb er unter der 50-Prozent-Marke.

Das Ergebnis der Bundespräsidentenwahl vom vergangenen Sonntag (ohne Wahlkarten) entsprach im Pongau im Wesentlichen dem Landesergebnis. Amtshinhaber Alexander Van der Bellen konnte 56,2 Prozent der Stimmen auf sich vereinen. An zweiter Stelle landete FPÖ-Kandidat Walter Rosenkranz mit 20 Prozent. Es folgten Tassilo Wallentin mit 9,4 Prozent, Dominik Wlazny mit 6,1, Gerald Grosz mit 5,2, Michael Brunner mit 1,8 und Heinrich Staudinger mit 1,3 Prozent.



In Hüttschlag erreichte Van der Bellen 63,75 Prozent

Den höchsten Stimmenanteil erreichte Van der Bellen in Hüttschlag mit 63,75 Prozent, knapp gefolgt von der Nachbargemeinde Großarl mit 63,48 Prozent.

Die wenigsten Stimmen für den alten und neuen Amtsinhaber gab es in der kleinen Gemeinde Werfenweng mit 44,61 Prozent, wo er keine Stimmenmehrheit erreichte. Auch in Hüttau erzielte Van der Bellen lediglich 49,83 Prozent.

Dort, wo Van der Bellen am schlechtesten abschnitt bzw. unter der 50-Prozent-Marke blieb, gab es die meisten Stimmen für den FPÖ-Kandidaten Walter Rosenkranz: Obwohl es derzeit in Werfenweng offiziell keine Freiheitlichen in der Gemeindevertretung mehr gibt, bekam Rosenkranz hier 30,88 Prozent der Stimmen. Das zweitstärkste Ergebnis (über 20 Prozent der Stimmen) erzielte der blaue Kandidat in Hüttau mit 24,22 Prozent, gefolgt von Bad Gastein mit 23,66 Prozent, Forstau mit 23,39, Untertauern mit 23,31, Wagrain mit 23,17, Filzmoos mit 22,74, Radstadt mit 22,23, Dorfgastein mit 20,98 und Eben mit 20,90 Prozent. Der Drittplatzierte im Bezirk ist Tassilo Wallentin mit 9,4 Prozent der Stimmen. Sein stärkstes Ergebnis erzielte der Anwalt und Krone-Kolumnist Wallentin übrigens in Untertauern mit 12,78 Prozent, gefolgt von Flachau mit 12,33 Prozent der Stimmen.