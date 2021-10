56-jähriger Arbeiter stürzte in Tenneck vom Dach und verletzte sich dabei schwer

In einer Firma in Tenneck ereignete sich am Donnerstag Nachmittag ein schwerer Arbeitsunfall. Drei Mitarbeiter waren damit beschäftigt, ein Wellblechdach in der Betriebsstätte abzumontieren. Ein 56-jähriger türkischer Staatsangehöriger stürzte dabei 3,5 Meter in die Tiefe.

SN/www.BilderBox.com