56-Jähriger soll siebenjährige Stieftochter sexuell missbraucht haben - Prozess in Salzburg

Angeklagter bestreitet, sich an Kind der Gattin vergangen zu haben - das Verfahren wurde vertagt.

Mit dem Vorwurf des schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen sah sich Mittwoch am Landesgericht ein 56-jähriger, in Vietnam geborener Salzburger konfrontiert. Der Arbeiter, so warf es ihm der Erste Staatsanwalt Marcus Neher vor, soll im Herbst 2021 an seiner damals siebenjährigen Stieftochter "dem Beischlaf gleichzusetzende Handlungen" vorgenommen haben. Das Kind, so Neher, vertraute sich tags darauf der Mutter - sie ist (noch) die Ehefrau des Angeklagten - an, "nachdem der Mutter aufgefallen war, dass sich die Tochter merkwürdig verhält".

...