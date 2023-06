57-jährige Frau stach in Salzburg mit Messer auf Ex-Lebensgefährten ein

Der 60-jährige Mann erlitt schwere Verletzungen. Er musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die zur Tatzeit schwer alkoholisierte Frau wurde festgenommen. Gegen sie wird wegen des Verdachts des versuchten Mordes ermittelt.

Die Polizei am Tatort in Salzburg-Gneis.

Die Polizei am Tatort in Salzburg-Gneis.

Die Polizei am Tatort in Salzburg-Gneis.

Die Polizei am Tatort in Salzburg-Gneis.

In der Stadt Salzburg kam es Dienstagabend zu einer blutigen Beziehungstat. Laut Polizei hat eine 57-jährige Flachgauerin ihrem 60-jährigen Ex-Partner im Garten eines Hauses im Stadtteil Gneis mit einem Klappmesser in den Brustkorb gestochen. Der Salzburger wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Die stark alkoholisierte Flachgauerin hatte zudem anwesende Personen verbal bedroht. Sie flüchtete nach der Tat, wurde aber wenig später festgenommen.

Eine Alkotest bei der Frau ergab nicht weniger als drei Promille, wie die Polizei am Mittwoch informierte. Die 57-Jährige wurde in die Justizanstalt Salzburg gebracht. Zur Messerattacke habe sie sich geständig gezeigt, so die Polizei. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde in der Nähe des Tatortes sichergestellt.

Die Hintergründe des Streits waren vorerst nicht bekannt. Zuvor hatte das Ex-Paar untertags mehrmals miteinander telefoniert. Danach fuhr die Frau zu ihrem ehemaligen Lebensgefährten nach Gneis, wo es zu der tätlichen Auseinandersetzung kam.

Nach der Messerattacke wurde der Salzburger vom Roten Kreuz ins Uniklinikum Salzburg eingeliefert. Er erlitt eine Stichwunde am Oberkörper. Die polizeilichen Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.