57-jähriger Flachgauer hetzte massiv im Netz und beleidigte den Bundespräsidenten

Verhetzung, Verbrechen nach dem Verbotsgesetz sowie Beleidigung in insgesamt 72 einzelnen Fällen: Der bislang unbescholtene, voll geständige Angeklagte erhielt am Mittwoch am Landesgericht Salzburg zwei Jahre bedingte Haft. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

SN/apa/topnews Symbolbild.