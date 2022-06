58-jährige Pkw-Lenkerin zu langsam und ohne Führerschein in Thalgau gestoppt

In einem Kreuzungsbereich in Hallwang im Ortsteil Mayrwies kam es Donnerstagabend zu einer Kollision zwischen einem Lkw und einem Pkw.

Auch Gott tanzt am Salzburgring: In weniger als einem Monat startet das Electric Love Festival. Heuer wird dort auch ein Team aus 20 Seelsorgern vertreten sein.

Die Schüler der HBLA-Ursprung in Elixhausen setzten einen wichtigen Schritt in Sachen Ökologisierung. In Eigenregie haben sie die Engergieleistung auf dem Schuldach verdoppelt.