58-Jährige stürzte bei Bergtour am Schober rund 50 Meter ab

Eine 58-jährige Alpinistin hat sich am Samstag beim Abstieg vom Schober im Gemeindegebiet von Thalgau (Flachgau) schwer verletzt.

Laut Polizeiangaben kam die Frau auf losem Geröll zu Sturz und fiel dann rund 50 Höhenmeter über steiles, felsiges Gelände. Sie wurde von der Besatzung des Notarzthubschraubers "Christophorus 6" mit Hilfe eines 50 Meter langen Taus geborgen, wie das Rote Kreuz informierte.

Nach der Erstversorgung wurde die Verletzte ins Landeskrankenhaus Salzburg geflogen. Einsatzkräften zufolge ereignete sich der Unfall auf dem sogenannten Schobersteig in rund 1.300 Meter Seehöhe zwischen Schober (1328 Meter Seehöhe) und Frauenkopf (1287 Meter Seehöhe). Die Frau war am Samstag in der Früh mit zwei deutschen Staatsbürgern im Alter von 31 und 63 Jahren zu der Tour aufgebrochen.

Quelle: APA