58 Männer stellten den Stiegl-Maibaum auf

Feuerwehr, Krampusse und Kameradschaft aus Hintersee hievten das 1600 Kilogramm schwere Fruchtbarkeitssymbol auf der Stiegl-Wiese in die Senkrechte.

Es waren rund 10.000 Besucher und Besucherinnen und Schaulustige, die am Sonntag zum traditionellen Stiegl-Maibaumfest "pilgerten". Und so wurde der von den Stiegl-Rössern "gelieferte" rund 1600 kg schwere und 30 Meter hohe Maibaum bei idealem "Aufstell-Wetter" von den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr, der Krampus-Pass "Feichtnstoa Teifin" und der Kameradschaft der Gemeinde Hintersee aufgestellt. Die Ehre, das Maibaum-Fass anzustechen, fiel heuer "Moar" Franz Mösenbichler zu, der die Aufgabe solide meisterte: nach sieben kräftigen Schlägen floss das Stiegl-Bier in Strömen. Im Anschluss machten sich zahlreiche kräftige Kletterer, aber auch viele Kinder ans traditionelle Maibaumkraxeln, was angesichts des mit einem Durchmesser von 48 Zentimeter mächtigen Stiegl-Maibaums eine ziemliche Herausforderung war.