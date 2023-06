5800 Sammelkarten gestohlen: Bedingte Haftstrafe für 34-Jährigen in Salzburg

Der im Tennengau lebende Serbe, der in Salzburg zuschlug und selbst Fan von Sammelspielkarten á la Pokémon ist, bot einen Teil der Beute in Wiener Läden an. Jetzt stand er vor Gericht - er war reumütig geständig.

BILD: SN/ANNA BOSCHNER Sammelkarten bzw. Spiele damit sind bei vielen – alten wie jungen – Menschen beliebt.