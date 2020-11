5G liefert auch im Pinzgau Stoff für Diskussionen

Ist die neue Mobilfunk-Technologie Fluch oder Segen? Im Pinzgau läuft der Ausbau bereits in fünf Gemeinden - und eine Bürgerinitiative macht gegen die Aufrüstung Stimmung. "Alles im grünen Bereich", sagen die Betreiber.

"In Regionen, in denen die Versorgung schon recht gut klappt, bilden sich Initiativen gegen einen Netzausbau. Und dort, wo es noch hapert, hagelt es harsche Kritik von Bürgern, weil ihnen die Aufrüstung der Technik zu langsam geht", sagt Georg Wagner.

Die PN haben den FMK-Pressesprecher kontaktiert, weil das Thema 5G auch im Pinzgau etliche Gemüter bewegt. FMK steht für "Forum Mobilkommunikation". In dieser freiwilligen Interessenvertretung der österreichischen Mobilfunkbranche finden sich mit A1, Magenta und Drei auch die drei größten Betreiber.

Im Bezirk Zell am See jedenfalls warnt die Bürgerinitiative "Pinzgau ohne Verstrahlung" vor gesundheitlichen Risiken. Und kritisiert die Bürgermeister: "Nur wenige von ihnen wagen es, die Bevölkerung über die Ausbaupläne der Mobilfunkbetreiber zu informieren", heißt es in einer Einladung zu einer Vortragsreihe.

Die acht Termine, die auf eineinhalb Monate verteilt in Maishofen stattgefunden hätten, sind wegen der aktuellen Corona-Maßnahmen vorerst abgesagt worden.

Fest steht jedenfalls, dass die 5G-Mobilfunk-Infrastruktur aktuell in fünf Gemeinden im Bezirk ausgebaut wird. In Kaprun, Maishofen, Saalbach-Hinterglemm sowie in Saalfelden und Zell am See. Auf der Website www.senderkataster.at lässt sich anhand einer Östereich-Karte ganz exakt feststellen, an welchen Standorten 5G bereits installiert ist.

Georg Wagner: "Transparenz ist uns sehr wichtig. Deshalb haben wir auch die Website www.5ginfo.at eingerichtet. Dort werden Fragen zu Themen wie Technik, Wissenschaft oder Gesundheit individuell - und auch wissenschaftlich belegbar - beantwortet. Weil manche Fragen aber immer wieder auftauchen, bitten wir, zunächst im Suchfeld passende Stichworte einzugeben." Stichwort Gesundheit: Kritiker sprechen von negativen Auswirkungen auf Augen, Haut oder Schlafqualität; sogar von der Verursachung von Krebs ist die Rede.

Wagner dazu: "Wie überall macht auch bei den Funkwellen die Dosis das Gift. Es gibt hier ganz genaue Grenzwerte seitens der Weltgesundheitsorganisation. Diese Werte werden nicht nur eingehalten, sondern sogar unterschritten."

Aber wieso ebbt die Kritik an 5G nicht ab, wenn das der Fall ist? "Unser Problem ist, dass es auch einige Mediziner gibt, die abstrusen Theorien anhängen. Aber es ist ganz egal, wer unwahre Theorien glaubt ... sie werden deshalb nicht richtiger. Ein zweites Problem ist, dass wir Vertreter der Industrie sind und als solche leider von vornherein als unglaubwürdig eingestuft werden."

Der FMK-Mitarbeiter betont allerdings auch, dass Menschen wegen 5G tatsächlich unter Symptomen wie Kopfschmerzen oder Schlaflosigkeit leiden.

"Aber nicht wegen der Funkwellen an sich, sondern wegen ihrer Angst davor. Und dem, der leidet, ist diese Zuordnung egal. Deshalb nehmen wir die Angst dieser Menschen ernst und möchten ihr mit den fundierten Informationen die Basis entziehen."

Wagner berichtet auch von einer "Roadtour" durch ganz Österreich. "Wir sind im Vorjahr teils mehrfach in allen Bundesländern unterwegs gewesen und haben Bürgermeister und Gemeindevertreter dazu eingeladen. In Salzburg sind rund 65 Leute unserer Einladung gefolgt. Die Tour hätte heuer fortgesetzt werden sollen, aber Corona hat uns da einen Strich durch die Rechnung gemacht."

Grundsätzlich müssen sich die Bürgermeister nur in bestimmten Fällen mit der Angelegenheit befassen.

Erich Rohrmoser aus Saalfelden: "Gemeinden werden nur dann als Behörde tätig, wenn für die Errichtung eines neuen Mastes oder einer Antenne eine Bewilligung nach dem Raumordnungsgesetz oder der Bauordnung erforderlich ist."

Der Zeller Bürgermeister bläst in dasselbe Horn: "Dabei geht es auch um den Schutz des Ortsbildes." Er könne nachvollziehen, dass 5G bei manchen Menschen ein ungutes Gefühl hervorruft. "Das ist ein Bauchthema und daher mit Emotionen verbunden. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie einst der erste Mast am Postplatz für eine Riesenaufregung gesorgt hat."

Laut Georg Wagner werden vor allem bereits bestehende Masten mit 5G ausgerüstet, manchmal brauche es aber auch neue. Hans Warter, Bürgermeister von Piesendorf und Obmann des Regionalverbindes Pinzgau, erzählt, dass das Thema jedenfalls bei der nächsten Bürgermeisterkonferenz besprochen wird. Termin gibt es wegen Corona noch keinen.

Fakten & Informationsquellen

5G ist eine neue Entwicklungsstufe im Mobilfunk und somit keine gänzlich neue Revolution. Grundsätzlich werden bei Funkwellen, die seit rund hundert Jahren zum Einsatz kommen, elektromagnetische Strahlen bzw. Wellen, die sich im Raum ausbreiten, genutzt.

Andere Beispiele für solche Strahlen sind Radiowellen, Mikrowellen, Wärmestrahlen oder auch Licht. Der jeweilige Unterschied liegt in der Frequenz, in der Wellenlänge also. Bisher kam in großen Teilen Österreichs 4G zum Einsatz. Mit 5G erhöht sich die Leistungsfähigkeit der Datenübertragung (Internet, Handyempfang, Drohnen ...) sowohl in der Qualität, in der Quantität und in der Schnelligkeit bis zum Hundertfachen.



Die österreichische Regierung hat mit ihrer 5G-Strategie das Ziel, eine nahezu flächendeckende Verfügbarkeit zu verwirklichen. Sie geht davon aus, dass die Bevölkerung durch die zu erwartenden Vorteile in den Bereichen Wissenschaft, Wirtschaft und Industrie profitieren wird.

Vor allem auch in ländlichen Regionen und vor allem hinsichtlich neuer Arbeitsplätze, Homeoffice, Tourismus und Verkehr (zum Beispiel selbstfahrende Kleinbusse).



www.senderkataster.at

Auf dieser Website findet sich eine Österreich-Karte. Auf der Seite oben links die gewünschte Postleitzahl eingeben. Es erscheint die jeweilige Gemeinde. Dort zeigen hellblaue Punkte die Standorte aller Mobilfunkstationen an. Anklicken. Unter dem Stichwort "Protokolle" lässt sich sehen, ob dort die 5G-Technik bereits installiert ist. Großteils werden bereits bestehende Sendemasten aufgerüstet.



www.5ginfo.at

Hier können Fragen gestellt werden. Am besten aber schon vorab Stichworte in das Suchfeld setzen.