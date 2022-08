60-Jährigen vom Rad gerissen und auf ihn eingeschlagen: Rumäne als mutmaßlicher Täter im Pongau ausgeforscht

Beamte der Polizeiinspektion Altenmarkt im Pongau konnten nun einen Mann anhalten und als dringend tatverdächtig ausforschen, der am 1. August auf dem Ennsradweg bei Schladming (Steiermark) einen 60-jährigen Radfahrer offenbar grundlos vom Rad gerissen und brutal verprügelt hatte. Beim mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 40-jährigen Rumänen, der laut Polizei auf der Straße lebt.

Der Rumäne gab gegenüber der Polizei an, er habe sich vom Radfahrer bedroht gefühlt, da dieser sehr knapp an ihm vorbeigefahren sei; deshalb habe er auf diesen eingeschlagen. Das Opfer hatte bei der brutalen Attacke unter anderem mehrere Knochenbrüche erlitten. Der Rumäne, der nach der Tat in Richtung Salzburg flüchtete, wird in die Justizanstalt Leoben (Stmk.) eingeliefert.