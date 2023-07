60-jähriger Wanderer im Steinernen Meer in Saalfelden abgestürzt und verletzt

Die Bergrettung ist am Freitagabend zu einem Einsatz in das Steinerne Meer im Pinzgau alarmiert worden. Ein 60-jähriger Deutscher musste verletzt geborgen werden.

Die Hubschrauberbergung aus dem Steinernen Meer war am Freitagabend nicht möglich.

Wie die Bergrettung Saalfelden mitteilt, ist am Freitag um kurz vor 20 Uhr der Alarm abgeganen. Ein 60-jähriger Deutscher war vor den Augen seines Begleiters unterhalb des Selbhorns (2.655 m, Steinernes Meer) rund acht Meter abgestürzt und schwer verletzt liegen geblieben. Die beiden Deutschen hatten sich im Bereich der Buchauer Scharte Richtung Wasserfallscharte auf etwa 2000 Metern verstiegen.

Das Selbhorn ist mit einer Höhe von 2655 Metern der höchste Gipfel des Steinernen Meeres. Diese Tour erfordert laut Bergrettung ausgezeichnete Kondition, Kletterkenntnisse, äußerste Trittsicherheit und ist nur bei guten Wetterbedingungen zu machen.

Bergung mit Hubschrauber war nicht möglich

"Er ist auf einem pickelharten Schneefeld über schroffe Felsen gestürzt", schildert Bernd Tritscher, Einsatzleiter und Pinzgauer Bezirksleiter der Bergretter. Eine Hubschrauberbergung war aufgrund des schlechten Wetters nicht möglich. Das Team der Libelle Salzburg flog bei einsetzender Dunkelheit noch sieben Bergretter aus Saalfelden in die Nähe des Einsatzortes. Die Bergretter - unter ihnen ein Notarzt - stiegen auf gut 2000 Meter zum Schwerverletzten auf und versorgten ihn unter anderem mit Wärmepackungen. "Nachdem eine nächtliche Bergung mit Hubschrauber nicht möglich war, haben wir noch die Kollegen aus Leogang nachalarmiert", so Tritscher, "sie brachten unter anderem Sauerstoff und noch mehr Versorgungsmaterial." Der Schwerstverletzte wurde in einem Notbiwak über die Nacht versorgt.

Das Team der Libelle barg heute in den frühen Morgenstunden den Schwerstverletzten bei äußerst schwierigen Verhältnissen per Tau und flog ihn aus: "Er konnte dem Roten Kreuz übergeben werden", sagt Tritscher. Im Einsatz standen 14 Bergretter aus Saalfelden, sechs aus Leogang, die Alpinpolizei, Heli 6, das Team der Libelle und das Rote Kreuz.