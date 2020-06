600 Teilnehmer haben sich in Salzburg zur Demo gegen Rassismus angemeldet

Zur Demonstration gegen Rassismus rufen in Salzburg mehrere Salzburger Initiativen auf. Die Kundgebung startet am Samstag um 17 Uhr am Mirabellplatz und führt über die Staatsbrücke zum Alten Markt. Rund 600 Personen hätten sich angemeldet, "wir rechnen aber mit etwa 1000 Teilnehmern", sagt Erica Emofonmwan von der Plattform Antira. Weltweit solidarisieren sich Menschen nach dem Mord an George Floyd am 25. Mai 2020 mit dem anhaltenden Protest gegen Rassismus und Polizeigewalt in den USA. "Wir wollen mit dieser friedlichen Demonstration unsere Solidarität ausdrücken und darauf hinweisen, dass Rassismus nicht nur in den USA ein Thema ist", heißt es seitens der Veranstalter.

Zur Kundgebung aufgerufen haben: Solidarisches Salzburg, Antira Salzburg, JUSOS Salzburg, VSStÖ Salzburg, ÖH Salzburg, Global Shapers Community Salzburg, Kinderfreund/innen Salzburg, KPÖ PLUS Salzburg, FFF Salzburg, Gemeinderat Tarik Mete (SPÖ), Gemeinderätin Anna Schiester (Bürgerliste/Die Grünen), Grüne Jugend;



Quelle: SN