61-jährige Salzburgerin soll Völkermord der Nazis verharmlost haben - 15 Monate bedingte Haft

Die Frau war wegen des Verbrechens nach dem Verbotsgesetz sowie wegen des Vergehens der Verhetzung angeklagt. Bezüglich der Verhetzung erging aber ein Freispruch.

Eine 61-jährige Akademikerin hat sich am Mittwoch wegen Verharmlosung des Völkermords durch die Nationalsozialisten gemäß Paragraf 3h Verbotsgesetz und wegen Verhetzung vor einem Geschworenengericht in Salzburg verantworten müssen. Sie soll im Jahr 2020 in Videos, die sie auf Kommunikationsplattformen veröffentlichte, erklärt haben, dass im Holocaust nicht mehr als 600.000 Juden ermordet worden seien. Zudem habe die Frau laut Anklage Juden als "Wurzel allen Übels" bezeichnet.



Die bisher unbescholtene Pensionistin aus Salzburg hat im Internet Videos auf Vimeo und Telegram veröffentlicht. Offenbar hatte sie Tausende Follower. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr vor, sie habe in einem Beitrag unter dem Titel "Das Geschäft mit Leben und Tod" behauptet, dass Menschen, die angeblich an den Folgen einer Coronainfektion gestorben seien, nicht an Corona gelitten hätten, sondern es seien die Leichen zu Coronatoten "umetikettiert" worden. Dasselbe sei auch nach dem Zweiten Weltkrieg geschehen. 1,6 Millionen Deutsche, die nach Meinung der Angeklagten unter den Besatzern umgekommen seien, hätte man zu Opfern des Nationalsozialismus ebenfalls "umetikettiert", um die Zahl der ermordeten Juden zu erhöhen. Tatsächlich seien es nicht mehr als 600.000 Juden getötet worden.



Vorwurf der Hetze gegen Juden und Jüdinnen

Und indem die Salzburgerin in einem Video die Juden als "Wurzel allen Übels" bezichtigt und von einer "satanischen Kultgemeinschaft" gesprochen habe, habe sie in Kauf genommen, Hassgefühle gegen Juden aufkommen zu lassen, also zu Hass gegen diese Menschen aufzustacheln. "Nach Auffassung der Anklage ist es Absicht gewesen, Juden in ihrer Menschenwürde zu verletzen", sagte der Staatsanwalt.



Angeklagte bekannte sich nicht schuldig

Der Amtsverteidiger der Frau erklärte, dass sich seine Mandantin nicht schuldig bekennen werde. Bei ihrer Befragung durch die vorsitzende Richterin sagte die Pensionistin, sie stehe heute nicht mehr zu dem, was sie im Jahr 2020 gesagt habe. "Mir tut es leid, wenn ich einen Riesenaufwand in Gang gesetzt habe. Ich entziehe mich nicht der Verantwortung." Sie habe in keinem Video Menschen oder Religionsgruppen herabgewürdigt. "Ich habe gesagt, ich glaube an das Gute in euch. Man kann aber das Böse nicht leugnen."

Die Angeklagte sprach von einer damaligen "tiefen Lebenskrise, es sind Emotionen, die sich in irgendetwas hineinsteigern". Rein technisch gesehen sei es eine Plauderei gewesen. "Keiner hat das als Hetze oder für den Nationalsozialismus einzutreten aufgefasst." Sie habe in den Videos von Millionen von Opfern gesprochen, "Juden waren Opfer, auch Deutsche waren Opfer."

Schuldspruch wegen Verstoßes gegen das Verbotsgesetz

Am späten Nachmittag erkannten die Geschworenen die 61-jährige Angeklagte mehrheitlich (mit 5:3-Stimmen) wegen Verstoßes gegen Paragraf 3h Verbotsgesetz für schuldig. Das Vorliegen einer Verhetzung verneinten die Geschworenen hingegen einstimmig. Das bereits rechtskräftige Urteil: 15 Monate bedingte Haft.