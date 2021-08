61-Jähriger mit Gleitschirm im Tennengebirge tödlich verunglückt

Pilot aus Deutschland kam oberhalb des Eiskogelgipfels in Schwierigkeiten - Notlandeversuch scheiterte.

Ein 61-jähriger Deutscher ist am Donnerstagnachmittag bei Werfen (Pongau) im Tennengebirge mit seinem Paragleiter abgestürzt und dabei ums Leben gekommen. Laut Polizei geriet der Mann im Rahmen einer Gleitschirmveranstaltung ungefähr 300 Meter oberhalb des Eiskogelgipfels in Schwierigkeiten. Sein Versuch, mit dem Rettungsschirm notzulanden, scheiterte. Er stürzte in rund 2.160 Meter Seehöhe ab.

Es wurde sofort eine Rettungsaktion eingeleitet. Für den Pilot kam jedoch jede Hilfe zu spät. Die Unfallursache war vorerst unklar. Es gibt keine Hinweise auf ein Fremdverschulden oder einen Materialfehler, wie die Landespolizeidirektion Salzburg am Freitag informierte.