62-jähriger Alpinist am Fuscherkarkopf vermisst

Im Pinzgau wird derzeit ein 62-jähriger Bergsteiger aus Deutschland vermisst. Der Mann hatte am Samstag zuletzt Kontakt mit seiner Frau, am Sonntag hat sie ihn als vermisst gemeldet. Laut Polizei soll er im Gemeindegebiet von Fusch an der Glocknerstraße im Bereich des 3331 Meter hohen Fuscherkarkopfes unterwegs gewesen sein. Seit Sonntag wird nach dem Mann gesucht: Aber Suchflüge des Polizehubschraubers und Suchaktionen der Bergrettung brachten bisher keinen Erfolg.

