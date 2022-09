63-jährige Salzburgerin überwies 80.000 Euro an Onlinebetrüger

Opfer eines Onlinebetrügers ist eine 63-jährige Salzburgerin geworden. Die Frau zeigte den Fall an, Kriminalisten des Stadtpolizeikommandos konnten nun zumindest einen Teilerfolg melden.

Im April hatte die Frau einem damals unbekannten Anrufer geglaubt, der ihr einen Hauptpreis von bis zu einer Million Euro bei einem Gewinnspiel vorgegaukelt hatte. Dafür müsste sie Versicherungszahlungen in Form von Bitcoin-Bons leisten. Die Frau kaufte Bons im Wert von je 250 Euro bei verschiedenen Trafiken und gab dem Täter die Codes telefonisch durch. Insgesamt führte sie so in einem Zeitraum von rund zwei Monaten 323 Zahlungen durch, wobei ein Schaden von mehr als 80.000 Euro entstand.

Kriminalisten identifizierten nun einen 53-jährigen Türken als Beschuldigten. Wo der mit Haftbefehlen gesuchte Mann steckt, ist unklar. Er hatte mit 64 E-Mail-Adressen, 313 Usernamen und 257 Telefonnummern auf Krypto-Plattformen versucht, seine Identität zu verschleiern.