63-Jähriger mit 209 km/h auf der Autobahn unterwegs

Der Mann überholte eine Zivilstreife mit erhöhter Geschwindigkeit und beschleunigte anschließend ein weiteres Mal. Die Beamten hielten ihn an. Der 63-Jährige gab an, seine Raserei zu bedauern.

Eine Zivilstreife der Polizei wurde am Samstag auf der Autobahn A10 in Richtung Villach auf einen Lenker mit erhöhter Geschwindigkeit aufmerksam. Auf der Höhe Pfarrwerfen überholte der Mann die Polizisten. "Im Zuge der Nachfahrt, lief der Pkw auf ein weitere Fahrzeug auf, ohne den Sicherheitsabstand einzuhalten", meldet die Polizei Salzburg in einer Aussendung. Der 63-Jährige Lenker ist zu diesem Zeitpunkt mit 175 km/h unterwegs gewesen - erlaubt waren in diesem Bereich 130 km/h.

SN/polizei salzburg Symbolfoto.

Bei der Anhaltung des 63-Jährigen gab dieser an, die Chance auf ein freies Autobahnstück genutzt zu haben. Er bedaure seine Übertretung. Der Lenker muss mit einem Führerscheinentzug rechnen.

Die Beamten wurden am Samstag noch auf einen weiteren Raser auf der Autobahn aufmerksam. Ein 20-jähriger Pongauer war mit 190 km/h statt den erlaubten 130 km/h in Fahrtrichtung Salzburg unterwegs. Der 20-Jährige befindet sich in der Probezeit und muss ebenfalls mit einem Führerscheinentzug rechnen.