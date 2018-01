63 Kilogramm Marihuana besorgt: Insgesamt sieben Jahre Haft für zwei Albaner

Die beiden Albaner (23 und 29) waren beim Verkauf des Suchtgifts an einen verdeckten Ermittler geraten. Am Dienstag erhielten sie am Landesgericht Salzburg viereinhalb bzw. zweieinhalb Jahre unbedingte Haft. Nicht rechtskräftig.

SN/Copyright by: FRANZ NEUMAYR Pres Symbolbild.