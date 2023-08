6300 Stauflüchtlinge an nur einem Wochenende auf Tauernautobahn zurückgeschickt

Die Abfahrtssperren an der Tauernautobahn greifen nicht lückenlos. Die Flut der Autos ist enorm, Strafen an Ort und Stelle gibt es nicht. Noch nicht.

Am Samstag hat die im Bundesland Salzburg rund 100 Kilometer lange Tauernautobahn abschnittsweise wieder einmal einem Parkplatz mit zwei Standspuren geglichen. Die Mautstelle in St. Michael im Lungau registrierte in diesen 24 Stunden 32.500 Fahrzeuge in Richtung Süden. Das sind ...