64-jähriger Deutscher beim Wandern in Kaprun tödlich verunglückt

Der Mann rutschte auf schneebedecktem Wanderweg aus. Der Notarzt konnte nur mehr den Tod des Deutschen feststellen.

Ein 64-jähriger Mann aus Bayern ist am Donnerstag bei einer Bergtour bei Kaprun (Bezirk Zell am See) tödlich verunglückt. Der Deutsche dürfte auf dem Weg zum Großen Wiesbachhorn, oberhalb des Heinrich-Schwaiger-Hauses auf etwa 2.700 Metern, am schneebedeckten Wanderweg aus unbekannter Ursache ausgerutscht sein und stürzte folglich Hunderte Meter ab, wie die Landespolizeidirektion Salzburg am Abend mitteilte.

Der Notarzt des Rettungshubschrauber Martin 6 konnte nur mehr den Tod des 64-jährigen Mannes feststellen. Zwar führte der Wanderer Klettergurt, Klettersteigset und Steigeisen mit sich, zum Unfallzeitpunkt hatte er die Steigeisen aber nicht in Verwendung.