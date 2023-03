64-jähriger Mann tot in Bushaltestelle in Salzburg-Lehen entdeckt

Todesursache von offenbar aus dem Obdachlosenmilieu stammenden Mann ist unklar. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion an.

Der 64-jährige Mann wurde laut Polizei direkt in der Bushaltestelle „leblos in sitzender Körperposition“ aufgefunden.

Eine Passantin entdeckte Dienstagvormittag gegen zehn Uhr in der Siebenstädter Straße in Salzburg-Lehen einen regungslos in einer Bushaltestelle sitzenden Mann. Die Rettung samt Notarzt und die Polizei waren rasch vor Ort - der Notarzt konnte nur noch den Tod des 64-jährigen Mannes feststellen.

Laut Polizeisprecherin Karin Temel dürfte der Mann aus dem Obdachlosenmilieu stammen: "Weil die Todesursache unklar ist, hat die Staatsanwaltschaft eine Obduktion angeordnet", so die Polizeisprecherin. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es bis dato keine, man gehe nach bisherigem Stand am ehesten von einem medizinischen Notfall aus. Die Feuerwehr stellte nach Alarmierung einen Sichtschutz vor der Bushaltestelle auf.